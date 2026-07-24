Inscrições para concurso público da PMVR para enfermeiro e técnico de enfermagem terminam na segunda-feira

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Volta Redonda para os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem têm até as 12h da próxima segunda-feira (dia 27) para garantir a inscrição. O processo seletivo é promovido pela Secretaria Municipal de Administração (SMA) e organizado pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

As inscrições devem ser feitas por meio do link www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Após o preenchimento da Ficha de Inscrição Eletrônica, é necessário emitir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 20 de setembro.

O concurso contempla vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Para enfermeiro, são disponibilizadas 200 vagas, distribuídas entre ampla concorrência (140), pessoas com deficiência (PCD) (20) e candidatos negros (40). Já para técnico de enfermagem, são 155 vagas, sendo 108 para ampla concorrência, 16 destinadas a pessoas com deficiência e 31 reservadas a candidatos negros.

Os profissionais aprovados terão remuneração de R$ 1.621,00 para carga horária de 220 horas mensais. Além do salário, os servidores receberão auxílio-alimentação de R$ 350,00, gratificação social de R$ 200,00, concedida a todos os servidores do município e gratificação de nível superior, equivalente a 15% para enfermeiros e 7,5% para técnicos de enfermagem, além dos demais benefícios previstos em lei.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode realizar a inscrição presencialmente na Subprefeitura do Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 17h, exceto nos feriados.

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.