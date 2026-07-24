Suspeito de furto a estabelecimento comercial é preso no Jardim Suíça

Policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), em ação colaborativa com a base de operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, prenderam, na madrugada desta sexta-feira (dia 24), na Rua Dom Pedro II, no bairro Jardim Suíça, um homem de 34 anos suspeito de furtar um estabelecimento comercial.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região, quando foram acionados pela base da Semop para verificar uma ocorrência envolvendo dois homens, que teriam entrado em um galpão na mesma rua e, posteriormente, saído do local carregando uma sacola de grande porte.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais abordaram um dos suspeitos. Questionado sobre a origem do material, ele admitiu ter furtado uma sacola contendo duas torneiras, um rolo de fio e uma extensão elétrica. O outro suspeito fugiu em direção à linha férrea. Apesar das buscas realizadas, os policiais militares não conseguiram localizá-lo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que estava com o material furtado. Ele foi conduzido, juntamente com os objetos recuperados, à 93ª Delegacia de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos legais e permaneceu preso por furto, com base no artigo 155 do Código Penal.

Foto: Divulgação/Semop.

