Foragido da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia é preso em Volta Redonda

Mais um foragido da Justiça foi preso em Volta Redonda com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial integrada ao sistema de monitoramento da cidade, por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A ocorrência aconteceu na manhã desta sexta-feira (dia 24), na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, durante patrulhamento da Operação Segurança Presente.

Após um alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial, a equipe da Operação Segurança Presente foi até a plataforma de embarque de uma viação, onde localizou o suspeito no interior de um ônibus. A abordagem foi realizada e o homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (DP).

Na unidade policial, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Este é o segundo caso registrado nesta semana em Volta Redonda de prisão realizada com o auxílio do reconhecimento facial, reforçando a importância dos investimentos em tecnologia para ampliar a eficiência das forças de segurança e contribuir para a retirada de pessoas procuradas pela Justiça das ruas.

O sistema de monitoramento inteligente faz parte da estratégia da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em parceria com as forças de segurança, integrando câmeras, reconhecimento facial e outros recursos tecnológicos para aumentar a capacidade de resposta das equipes e fortalecer a segurança da população.

Foto: Divulgação/Segurança Presente.