Previbam inicia recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas para o segundo semestre em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio de seu Fundo de Previdência Social (Previbam), realizará entre os dias 3 e 31 de agosto o recadastramento obrigatório dos aposentados e pensionistas vinculados ao instituto. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na sede do Previbam, localizada na Rua Bernardino Inácio Silva, nº 37, no Centro.

A atualização cadastral é obrigatória para todos os aposentados e pensionistas, inclusive para aqueles que já participaram do recadastramento realizado no primeiro semestre. O procedimento tem como objetivo manter os dados dos beneficiários atualizados, garantindo mais segurança na gestão previdenciária e a continuidade do pagamento dos benefícios.

A presidente do Previbam, Denise Gomes, reforçou a importância da participação de todos os beneficiários. “O recadastramento é uma etapa obrigatória e muito importante para manter os dados dos nossos aposentados e pensionistas sempre atualizados. Esse procedimento garante mais segurança na gestão dos benefícios, evita pagamentos indevidos e assegura que os recursos previdenciários sejam administrados com responsabilidade e transparência. Por isso, é fundamental que todos atendam à convocação dentro do prazo estabelecido pelo Previbam, contribuindo para a regularidade dos seus benefícios e para a eficiência do nosso Regime Próprio de Previdência”, destacou.

Para realizar o procedimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência dos últimos três meses, documento atualizado do estado civil e, quando houver, a documentação dos dependentes. Os beneficiários que residem ou estejam temporariamente em outro estado ou no exterior, bem como aqueles impossibilitados de comparecer por motivo de saúde, poderão solicitar o recadastramento remoto pelo WhatsApp (24) 99857-0996, conforme previsto em decreto.

O Previbam alerta que o não recadastramento dentro do prazo poderá acarretar a suspensão do benefício até a regularização. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3323-0070 e (24) 3323-0071, além do WhatsApp (24) 99857-0996.

Fotos: Arquivo PMBM