Falta de energia interrompe abastecimento de água em quatro bairros de Barra Mansa

Moradores dos bairros Vila Independência, Cotiara, São Genaro e Km4, em Barra Mansa, estão com o abastecimento de água temporariamente interrompido neste sábado (dia 25). De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), a suspensão foi provocada pela falta de energia elétrica na Elevatória da Cotiara, registrada na noite de sexta-feira (dia 24).

Segundo a autarquia, a concessionária Light foi acionada e foram abertos protocolos para solicitar o restabelecimento do fornecimento de energia. A concessionária disse que o equipe estava a caminho.

O Saae informou que acompanha a situação junto à concessionária e ressaltou que o abastecimento de água será retomado assim que a energia elétrica for restabelecida. A normalização ocorrerá de forma gradativa em toda a região afetada.

Foto: Divulgação/PMBM