Casal é preso acusado de matar o próprio filho recém-nascido

Um casal foi preso em flagrante acusado de matar o próprio filho recém-nascido em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na madrugada de sábado (dia 25) e é investigado pela 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher escondeu a gravidez durante toda a gestação. Ela entrou em trabalho de parto em casa e chamou o companheiro para ajudá-la. Após o nascimento do bebê, passou mal e foi levada por familiares ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Na unidade de saúde, os profissionais questionaram o paradeiro da criança e foram informados de que o recém-nascido havia morrido e permanecia na residência, o que levou ao acionamento da polícia.

Durante as investigações, o pai confessou que o bebê nasceu com vida e chegou a chorar. Em depoimento, ele afirmou que a mãe teria asfixiado a criança pressionando uma camisa contra o rosto e apertando seu pescoço para que ela parasse de chorar. Segundo o relato, após a morte do bebê, ele colocou o corpo em um saco plástico e o escondeu em um cômodo da casa. Em outra versão apresentada aos policiais, o homem admitiu ainda que chegou a enterrar o corpo no quintal da residência.

A Polícia Civil informou que a mãe também confirmou, em depoimento, que o bebê nasceu com vida. Segundo os investigadores, ela afirmou que pretendia entregar a criança para um orfanato ou deixar que o pai a criasse, mas que, como nenhum dos dois queria assumir a criação do filho, decidiram matá-lo após o primeiro choro.

As investigações apontam que o casal chegou a cogitar ocultar o corpo da criança. Com base nos depoimentos e nas provas reunidas, os dois foram autuados em flagrante por homicídio qualificado.

O homem permanece preso na 60ª DP. Já a mulher segue sob custódia policial no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde recebe atendimento médico. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime.

Foto: Divulgação/Polícia Civil