Obra milionária da nova sede da Educação em Volta Redonda sofre novo atraso

A obra de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, na Ilha São João, sofrerá mais um atraso. A prorrogação do prazo foi publicada pelo governo municipal na edição de terça-feira (dia 21) do Diário Oficial. No entanto, o documento não informa os motivos que levaram ao novo adiamento, nem estabelece uma nova data para a conclusão dos trabalhos.

Contratada inicialmente por R$ 5,8 milhões, a obra já acumula o terceiro termo aditivo ao acordo original nº 535/2025, firmado com a empresa Construtalk Engenharia. O contrato foi homologado em 8 de janeiro de 2025 e previa a conclusão dos serviços em um prazo de 12 meses.

A nova sede está sendo construída na Ilha São João, por meio da reforma e ampliação do espaço que por anos recebeu o Centro Cultural. Atualmente, o imóvel possui 3.957,65 metros quadrados de área construída, que passarão para 5.441,37 metros quadrados após a conclusão das intervenções, representando um acréscimo de 1.483,72 metros quadrados.

O projeto prevê a completa remodelação do espaço existente, incluindo mudanças no telhado, fachadas e ambientes internos. A futura sede contará com gabinetes e salas para os diversos departamentos da pasta, além de refeitório, copa, depósitos, auditório, estúdio de TV e camarim.

De acordo com o memorial descritivo da obra, serão utilizados materiais considerados de alto padrão, como revestimentos em granito e mármore absoluto marrom, pisos em tábua corrida, paredes revestidas até o teto e forros de gesso. O prédio também deverá receber cerca de 70 aparelhos de ar-condicionado.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação funciona no bairro Niterói. Segundo a justificativa apresentada pela prefeitura no edital da Concorrência Pública nº 90015/2024, a transferência para a Ilha São João é necessária porque a estrutura atual não atende mais à demanda crescente da pasta.

Apesar disso, o novo adiamento aumenta as incertezas sobre o cronograma da obra, uma vez que o município não detalhou as razões para a prorrogação nem informou qual será o novo prazo para entrega do empreendimento. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Volta Redonda não havia se manifestado sobre os motivos do novo atraso e nem divulgado uma previsão atualizada para a conclusão da obra. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.