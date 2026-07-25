Avante confirma nome de Coronel Henrique para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados

Durante a Convenção da Comissão Provisória do Estado do Rio de Janeiro do Avante, realizada na manhã desta sexta-feira (dia 24), no Rio de Janeiro, o partido confirmou o nome do Coronel Henrique como pré-candidato a deputado federal nas próximas eleições.

Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Henrique possui uma trajetória de mais de três décadas dedicadas à segurança pública. Ao longo da carreira, comandou diversas unidades da corporação e, como secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, transformou a segurança pública da cidade, integrando as forças de segurança e implantando de políticas públicas.

A confirmação de seu nome na convenção representa mais um passo em sua caminhada política, reforçando a proposta de levar para o Congresso Nacional a experiência adquirida ao longo da carreira militar e na gestão pública, com foco na segurança, no fortalecimento dos municípios e na defesa dos interesses da população fluminense.

Após a convenção, Coronel Henrique destacou o significado deste momento. “Recebo essa confirmação com muita gratidão e senso de responsabilidade. Dediquei minha vida a servir e proteger a população. Agora, coloco meu nome à disposição para representar os cidadãos na Câmara dos Deputados, trabalhando por mais segurança, investimentos para os municípios e políticas públicas que transformem a vida das pessoas. Quero levar para Brasília a experiência de quem conhece de perto os desafios da nossa gente e nunca deixou de cumprir sua missão”, afirmou Coronel Henrique.