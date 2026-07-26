Republicanos oficializa candidatura de Zoinho a deputado federal

O Partido Republicanos oficializou, na tarde deste sábado (dia 25), durante convenção estadual realizada no Clube Municipal, na Tijuca, no Rio de Janeiro, a candidatura do vereador de Volta Redonda Jorge de Oliveira, o Zoinho, a deputado federal.

No quarto mandato como vereador, Zoinho já representou a região na Câmara dos Deputados entre 2011 e 2014. Na eleição em que conquistou o mandato, recebeu 44.355 mil votos, registrando, até então, a maior votação da história de Volta Redonda e uma das mais expressivas da região.

Durante seu mandato em Brasília, destinou mais de R$ 66 milhões em recursos para municípios do Sul Fluminense, com investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Com forte atuação nas comunidades e trabalho voltado às demandas da população, Zoinho chega à disputa como uma das principais apostas do Republicanos na região.

Na mesma convenção, o partido também homologou a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Ao comentar a oficialização de sua candidatura, Zoinho afirmou que pretende colocar a experiência adquirida em Brasília novamente a serviço da região.

“Tenho experiência, já fui deputado federal, conheço os caminhos para buscar recursos e quero voltar à Câmara dos Deputados para ampliar os investimentos no Sul Fluminense. Como vereador, sigo trabalhando e colaborando com as pessoas diariamente, mas como deputado federal poderei fazer ainda mais. Ao lado de Garotinho, queremos impulsionar o desenvolvimento da nossa região”, declarou.