Morre em Volta Redonda o comerciante José Alonso Gonzalez, um dos pioneiros do comércio da cidade

Morreu nesse domingo (dia 26), em Volta Redonda, o comerciante José Alonso Gonzalez, um dos empresários mais antigos e conhecidos da cidade. Nascido na Espanha, em 6 de abril de 1933, Alonso construiu sua história em Volta Redonda, onde se tornou uma referência no comércio local e uma figura querida por moradores da Vila Santa Cecília.

Ao longo de sua trajetória, foi proprietário da tradicional loja de roupas Span, que funcionava no imóvel onde atualmente está instalado o Restaurante Camponesa, no coração da Vila Santa Cecília. Também esteve à frente do Big Bar, outro estabelecimento que marcou época e fez parte da história comercial do município.

Morador da Vila Santa Cecília, José Alonso era reconhecido pela dedicação ao trabalho, pelo relacionamento próximo com clientes e amigos e pela personalidade acolhedora. Espanhol de nascimento, era lembrado por quem o conheceu como um grande amigo e uma excelente pessoa, deixando um legado de respeito, honestidade e convivência.

A notícia de sua morte, aos 93 anos, causou comoção entre pessoas que conviveram com o comerciante ao longo de décadas e acompanharam sua contribuição para o desenvolvimento de Volta Redonda. José Alonso Gonzalez deixa a esposa, Creuza, e os filhos Chelen, Claudia e Rodrigo, além de familiares e inúmeros amigos.

O sepultamento será realizado às 16h30 no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

CDL Volta Redonda lamenta morte do empresário

Em nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas e Volta Redonda (CDL-VR) lamentou o falecimento do empresário José Alonso Gonzalez. “A classe lojista se despede de um dos seus fundadores e ex-presidente (1988 a 1990) da CDL-VR, o empresário José Alonso Gonzalez, que com sua dedicação, alegria e sabedoria, nos deixou um grande legado para o nosso município”, diz o comunicado.

De acordo com a entidade, José Alonso ajudou a construir a instituição que luta diariamente até hoje para fortalecer o comércio, buscando fazer o que ele mais pregava: a união do setor. “Uma trajetória com muita história e conquistas, promovendo sempre o diálogo num período de importantes transformações econômicas, em especial, para Volta Redonda, que vivia momentos turbulentos, como a greve de 88 na CSN, e, depois, a privatização da siderúrgica, que mudou os caminhos da economia local”.

A CDL ainda lembra que José Alonso contribuiu para o desenvolvimento do setor e ajudou a construir uma classe lojista ainda mais unida. “Quando presidente, José Alonso realizou uma das Convenções Estaduais mais marcantes do Rio de Janeiro, reunindo empresários e dirigentes lojistas de todo o estado, no Escritório Central, com visita guiada à Usina Presidente Vargas, numa parceria com a CSN. A única realizada no município. Ele era um grande incentivador da participação de lojistas nesses encontros não só nas convenções estaduais como também nas nacionais, levando grupos para que pudessem se atualizar sobre as mudanças e inovações no setor, mostrando o quanto era um homem visionário. Dedicou-se décadas à classe lojista, sempre com um espírito empreendedor e de agregar pessoas”.

Por fim, a entidade manifestou solidariedade à família e amigos de José Alonso neste momento de despedida. “O que nos conforta é saber que José Alonso, um espanhol com coração voltarredondense, cumpriu sua missão não só com dignidade, seja como um grande comerciante que foi, como líder empresarial, mas com amor, sabedoria e muito ensinamento, sendo um grande exemplo e um grande amigo para todos. Gratidão ao nosso eterno presidente e amigo José Alonso Gonzalez”, conclui a nota, assinada por Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL Volta Redonda, e demais diretores da entidade.