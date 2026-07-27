Prefeitura de Barra do Piraí amplia investimentos em infraestrutura e serviços no distrito da Califórnia

A entrega dos novos quiosques da área central da Califórnia e o início das obras do Complexo Esportivo da Morada do Vale marcam mais um capítulo da série de investimentos realizados pela Prefeitura de Barra do Piraí no maior distrito do município. As intervenções reforçam o compromisso da gestão da prefeita Kátia Miki com uma região que, durante décadas, conviveu com a falta de investimentos públicos e que hoje passa por um processo de transformação.

Com mais de 20 mil moradores distribuídos em 12 bairros, a Califórnia está localizada a mais de 30 quilômetros da sede do município. A distância geográfica, por muitos anos, também representou um distanciamento do poder público. Desde o início da atual gestão, no entanto, o distrito passou a receber investimentos em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, esporte, lazer e mobilidade urbana.

Entre as principais entregas estão a implantação da Base do SAMU, que passou a contar com ambulância exclusiva para atender a população do distrito, a inauguração da Creche Municipal Sementinha do Amanhã e a revitalização completa do Ciep Municipal 284, que recebeu nova pintura, melhorias estruturais e espaços de lazer para os alunos.

Na infraestrutura, a Prefeitura realizou operações de tapa-buracos em todos os bairros da Califórnia e executa, em parceria com o Governo do Estado, as obras de drenagem e pavimentação do bairro de Fátima, uma reivindicação aguardada há mais de 40 anos pelos moradores. Também estão previstas novas obras de drenagem nos bairros Morada do Vale e São Francisco, além da implantação da iluminação pública em todo o trecho da BR-393 que corta o distrito, ampliando a segurança de quem circula diariamente pela rodovia.

Segundo a prefeita Kátia Miki, investir na Califórnia sempre foi um compromisso de governo. “Desde a época em que fui vereadora, eu percebia que a Califórnia vivia um sentimento de abandono. Era um distrito que, pela distância da sede, acabou ficando muitos anos sem receber os investimentos que merecia. Por isso, desde o primeiro dia de governo, estabelecemos como prioridade investir na Califórnia e mudar essa realidade.”

A prefeita destaca que o objetivo vai além da realização de obras. “Hoje os moradores já se sentem mais olhados, mais valorizados e muito mais pertencentes a Barra do Piraí. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas conseguimos mostrar que a Califórnia passou a ser tratada com a importância que sempre mereceu.”

Kátia Miki também ressaltou que os avanços são fruto de um trabalho conjunto entre a Prefeitura, o vereador Macrei, representante da Califórnia na Câmara Municipal, e o secretário do distrito Gabriel Cunha, que acompanham diariamente as demandas da população.

“Quero agradecer ao vereador Macrei, que luta diariamente pelas necessidades da Califórnia e contribui para que essas demandas cheguem ao governo, e ao secretário distrital Gabriel Cunha, que acompanha de perto cada obra, cada serviço e mantém um diálogo constante com os moradores. Esse trabalho em equipe tem sido fundamental para que os investimentos continuem chegando ao distrito.”