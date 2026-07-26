Morre a advogada e ex-vereadora de Pinheiral Drª. Carmem Lúcia, aos 80 anos

Morreu neste domingo (dia 26), aos 80 anos, a advogada e ex-vereadora de Pinheiral Carmen Lúcia Costa Tubbs, a Drª. Carmem Lúcia. Nascida em 13 de junho de 1946, ela teve uma longa trajetória na vida pública do município, exercendo cargos de destaque na administração municipal e no Legislativo.

Carmen Lúcia atuou como vereadora durante a 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Pinheiral, entre os anos de 2017 e 2020, período em que participou da discussão e elaboração de projetos voltados ao desenvolvimento da cidade e à melhoria da qualidade de vida da população. Em 2017, também ocupou o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal.

Nas eleições municipais de 2020, ela disputou o cargo de prefeita de Pinheiral, reforçando sua atuação política e seu interesse em contribuir para a administração do município.

Além da atuação no Legislativo, Carmen Lúcia também foi diretora da Casa da Mulher de Volta Redonda, durante a gestão do ex-prefeito Gothardo Netto, e exerceu o cargo de diretora da 6ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito).

Em nota, a Prefeitura de Pinheiral lamentou a morte da ex-vereadora e destacou que sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a vida pública, dedicação à população e relevantes contribuições para o desenvolvimento da cidade. O município também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, afirmando que a memória de Carmen Lúcia permanecerá como exemplo de serviço, respeito e dedicação ao próximo.

A Câmara Municipal de Pinheiral também divulgou uma nota de pesar, lembrando que Carmen Lúcia exerceu o mandato entre 2017 e 2020 e foi vice-presidente da Casa em 2017. O Legislativo prestou condolências aos familiares e amigos.

A Câmara informou que o velório será realizado em sua sede, porém, o horário ainda não foi divulgado. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

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