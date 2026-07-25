FOA recebe deputadas para discutir residência e qualificação em Enfermagem 

A formação de profissionais da Enfermagem voltou ao centro do diálogo entre educação, saúde e poder público em Volta Redonda. A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) recebeu a deputada federal Enfermeira Rejane e a deputada estadual Lilian Behring para uma reunião voltada à construção de propostas de qualificação para enfermeiros e técnicos de enfermagem, com foco na valorização da categoria e na melhoria do atendimento à população.

O encontro contou com a participação da reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, e do presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado. Durante a reunião, foram discutidas possibilidades relacionadas à residência em Enfermagem na instituição e à formação continuada de técnicos de enfermagem, por meio de caminhos que possam ampliar a qualificação profissional e fortalecer a assistência em saúde.

Ao avaliar a visita, a deputada federal Enfermeira Rejane destacou o potencial da aproximação para gerar resultados concretos para a categoria e para o Sistema Único de Saúde.

“Foi uma reunião potente. Tratamos de algo muito importante para a categoria de Enfermagem: a residência de Enfermagem nessa universidade. Mas não só para os enfermeiros, também para os técnicos, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), da formação e da pós-formação para os técnicos de enfermagem. Fizemos uma reunião que valoriza o profissional, mas, acima disso, valoriza a formação e o atendimento da população de Volta Redonda e da região. Saio muito satisfeita e tenho certeza de que isso vai dar bons frutos para a nossa população e para o Sistema Único de Saúde”, afirmou.

A proposta dialoga com uma demanda permanente da área da saúde: garantir que os profissionais estejam cada vez mais preparados para atuar em serviços que exigem atualização técnica, responsabilidade, cuidado humanizado e capacidade de resposta diante das necessidades da população.

Para a deputada estadual Lilian Behring, a relevância regional do UniFOA torna a instituição uma parceira importante na construção de iniciativas voltadas à qualificação da Enfermagem.

“A gente sabe a importância da FOA/UniFOA não só para a cidade de Volta Redonda, mas para todo o Médio Paraíba. Agora, nessa construção com a educação que realmente transforma, vamos unir com a saúde para melhorar o atendimento à população por meio da qualificação da Enfermagem, que corresponde a 63,8% de toda a força de trabalho da saúde. Juntos, vamos conseguir fortalecer saúde e educação”, afirmou.

A reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, ressaltou que a formação continuada está alinhada à missão institucional de preparar profissionais para responder às demandas da sociedade e dos serviços de saúde.

“A formação continuada é uma das nossas maiores propostas. O atendimento realizado por profissionais qualificados é uma das nossas metas e um dos nossos objetivos. Quando trabalhamos para fortalecer a formação, também contribuímos para melhorar a assistência oferecida à população”, destacou.

Para o presidente da FOA, Eduardo Prado, a reunião representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a instituição de iniciativas que conectam educação, saúde e inovação na formação profissional.

“Agradeço muito à professora Ivanete, nossa magnífica reitora, por ter me apresentado à deputada federal Enfermeira Rejane e à deputada estadual Lilian Behring. Elas trazem uma contribuição importante para a categoria, para a educação e para a saúde. É uma aproximação que pode gerar avanços relevantes para os profissionais e para a população”, afirmou.

A presença das parlamentares reforça a importância de construir soluções que considerem tanto a formação de novos profissionais quanto a qualificação de quem já atua na área. No caso da Enfermagem, esse debate ganha ainda mais relevância pela presença da categoria em diferentes níveis da assistência, da atenção básica aos serviços hospitalares.

A partir da reunião, UniFOA e representantes da Enfermagem passam a dialogar sobre caminhos para ampliar oportunidades de formação, fortalecer a residência na área e estruturar novas possibilidades de qualificação para técnicos. Mais do que uma agenda institucional, o encontro apontou para uma direção comum: quando educação e saúde caminham juntas, quem ganha é o profissional, o serviço e, principalmente, a população atendida.