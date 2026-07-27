Obras da Nova Serra das Araras: retorno na Via Dutra, em Piraí, é interditado por seis meses

O retorno localizado no km 233,230 da pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, em Piraí, foi interditado temporariamente nesta segunda-feira (dia 27) para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras. A previsão é de que o bloqueio dure cerca de seis meses, com liberação prevista para dezembro. Durante o período, motoristas deverão utilizar rotas alternativas definidas pela concessionária RioSP.

A concessionária destaca que o retorno será restabelecido após a conclusão dessa etapa das obras, com previsão de liberação em dezembro, junto à inauguração do último viaduto da nova pista de descida, o que permitirá manobras mais seguras, sem cruzamento em nível entre os fluxos de tráfego.

Rotas alternativas

Durante o período de interdição, motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Para veículos pesados, as opções de retorno serão:

km 243, na região do Posto Mamão;

km 224, na região de Ponte Coberta.

Já para veículos leves e vans, a RioSP implantará uma alternativa próxima à base operacional no km 233, com manutenção de duas faixas de rolamento em ambos os sentidos e velocidade operacional de 40 km/h. A solução, segundo estudos da concessionária, tem capacidade para atender cerca de 83% da demanda atual do retorno que será temporariamente fechado.

Orientação aos motoristas e monitoramento

A RioSP reforçará a sinalização no trecho, com placas informativas indicando os próximos pontos de retorno e mensagens como “Último retorno antes da Serra das Araras”. Também serão realizadas ações de comunicação por meio de canais digitais, painéis de mensagem variável e parceria com prefeituras e comunidades locais.

O tráfego será monitorado continuamente pelo Centro de Controle Operacional da concessionária, com avaliação de filas, tempos de viagem e eventuais ocorrências. Caso necessário, ajustes operacionais poderão ser implementados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Impactos e operação

A concessionária reconhece que o fechamento pode gerar impactos operacionais temporários, mas ressalta que as soluções adotadas buscam equilibrar segurança viária, fluidez do tráfego e avanço das obras.

Em situações emergenciais, como acidentes ou contingências, poderá ser implantada operação com faixa reversível temporária, de forma coordenada com a Polícia Rodoviária Federal e a área de Operação da RioSP.

Avanço das obras

As intervenções integram o projeto da Nova Serra das Araras, que vai ampliar a capacidade da Via Dutra, melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança em um dos principais corredores logísticos do país.