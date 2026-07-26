Foragido da Justiça é preso após tentar enganar policiais com CPF falso em Piraí

Um homem foragido da Justiça foi preso na noite de sábado (dia 25), durante uma fiscalização de trânsito realizada por policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Posto 3.11, em Piraí.

Segundo a corporação, durante a abordagem, o suspeito tentou despistar os agentes informando o CPF de outra pessoa. No entanto, a equipe desconfiou da identificação e, ao comparar a fotografia cadastrada com o homem abordado, constatou que os dados apresentados eram falsos.

Após a correta identificação, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela Comarca de Barra do Piraí.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia (Piraí), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

De acordo com o 1º BPRv, a ação reforça a importância das fiscalizações nas rodovias para o cumprimento da lei e a captura de pessoas com pendências judiciais.