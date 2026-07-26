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Idoso é morto a tiros em Itatiaia; Polícia Civil investiga motivação

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 68 anos foi assassinado a tiros na noite desse sábado (dia 25), no bairro Vila Esperança, em Itatiaia. O crime ocorreu por volta das 19h15, na Rua Juliana Campos Neves.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 37º BPM foram acionadas para acompanhar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o local. Ao chegarem, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.

Ainda segundo a PM, o idoso apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas do crime, o que dificulta o esclarecimento das circunstâncias da execução.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, que investiga a autoria e a motivação do homicídio.

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