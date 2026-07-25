Quatro anos após início da reforma, Ginásio da Ilha São João segue fechado e sem previsão de entrega

Por décadas, o Complexo da Ilha São João foi um dos principais cartões-postais de Volta Redonda. O espaço recebeu grandes shows nacionais, eventos tradicionais como a Feira da Primavera, a Festa do Peão Boiadeiros e o Encontro Nacional de Motociclistas, além de competições esportivas de alcance regional e nacional. No entanto, um dos seus principais equipamentos públicos, o Ginásio Poliesportivo General Euclydes Figueiredo, transformou-se em mais um símbolo das obras públicas que se arrastam no município. Assim como a futura sede da Secretaria Municipal de Educação, cuja construção teve o prazo novamente prorrogado nesta semana, a reforma do ginásio também acumula sucessivos atrasos e segue sem previsão de conclusão.

A Prefeitura de Volta Redonda anunciou, em maio de 2022, o início da reforma geral e modernização do espaço, administrado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O contrato nº 089/2022 previa que a obra seria concluída em apenas cinco meses. Passados mais de quatro anos, porém, o maior ginásio da cidade permanece fechado.

Inicialmente orçada em cerca de R$ 1,3 milhão, com recursos provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Deley de Oliveira, a obra já ultrapassa R$ 1,6 milhão em razão dos sucessivos termos aditivos firmados pela administração municipal.

Além do aumento dos custos, o cronograma também foi sendo alterado ao longo da execução. O último aditivo disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Volta Redonda é o sétimo, assinado em 3 de janeiro de 2025, que prorrogou em mais 120 dias o prazo de execução. Com isso, a conclusão passou a estar prevista para abril deste ano.

Apesar disso, a reportagem da Folha do Aço esteve na Ilha São João, na tarde de quarta-feira (dia 22), e constatou que o canteiro de obras encontra-se desmobilizado, sem operários ou equipamentos em atividade. O cenário indica que o ginásio continuará fechado por tempo indeterminado.

O projeto contempla a instalação de um novo piso para a quadra poliesportiva, reforma do telhado, dos banheiros e vestiários, adequações no sistema de prevenção e combate a incêndio, além de pintura geral, melhorias paisagísticas, recuperação dos alambrados e instalação de telas de proteção contra a infestação de pombos.

Espaço marcou gerações

Inaugurado em 1988, o Ginásio Poliesportivo General Euclydes Figueiredo possui capacidade para aproximadamente 3.500 pessoas e tornou-se referência para o esporte regional. Antes do fechamento para obras, recebeu competições de basquete, vôlei, futsal, handebol e diversos eventos culturais.

Entre os momentos mais marcantes está o “Desafio das Américas”, realizado em 2012, quando as seleções masculinas de vôlei do Brasil e do Canadá disputaram partidas preparatórias para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

O ginásio integra o Complexo da Ilha São João, localizado no bairro Voldac, que também abriga o Parque Aquático Municipal, a minicidade do trânsito voltada à educação infantil e a Escola Municipal de Hipismo.

Ao longo de décadas, a Ilha São João consolidou-se como um dos principais espaços de lazer e entretenimento do Sul Fluminense, recebendo milhares de pessoas em eventos como a extinta Feira da Primavera, a Festa do Peão Boiadeiros, encontros de motociclistas e shows de artistas consagrados da música brasileira. Quatro anos após o início da reforma, porém, o maior ginásio de Volta Redonda permanece fechado, com obras paralisadas, custos superiores aos previstos inicialmente e sem uma nova data oficial para reabertura.