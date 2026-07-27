VR: Guarda Municipal apreende carro com mais de 60 multas e licenciamento atrasado desde 2013

Guardas Municipais de Volta Redonda apreenderam, na Rua Fulgêncio Neto, localizada nas imediações da prefeitura, no bairro Aterrado, um veículo que circulava em situação irregular e era conduzido por um homem inabilitado. Durante a abordagem, os agentes constataram, por meio dos sistemas de consulta disponíveis, que o veículo acumulava, desde 2022, um total de 68 multas, sendo 36 por diversas infrações e 32 por estacionamento em vagas de parquímetro.

Além disso, foi verificado que o carro possuía restrição de circulação em razão de um mandado judicial de busca e apreensão, decorrente do não pagamento de parcelas do financiamento. Também foi constatado que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2013, informações confirmadas pelo condutor.

Os agentes ainda verificaram que, na tentativa de ludibriar os sistemas de monitoramento, o motorista havia colocado uma fita sobre a placa traseira do veículo, prática proibida pela legislação de trânsito brasileira. Diante de todas as irregularidades constatadas, o veículo foi removido para o depósito municipal e novos autos de infração foram lavrados.

Câmeras do Ciosp ajudam a recuperar veículo com registro de furto e roubo

Em outra ocorrência envolvendo automóvel, policiais militares, orientados por informações do sistema de monitoramento por câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Volta Redonda, recuperaram, no domingo (26), na Avenida Dr. Dario Aragão, no Centro de Barra Mansa, um veículo que, de acordo com os sistemas da corporação, possuía registro de furto/roubo.

Os policiais foram acionados pela equipe do Ciosp para abordar o veículo, que seguia de Volta Redonda com destino a Barra Mansa. O automóvel era utilizado para transporte por aplicativo e, no momento da abordagem, estavam em seu interior o condutor e três passageiros. De acordo com os policiais, o motorista, um homem de 57 anos, informou que havia alugado o veículo na cidade do Rio de Janeiro e que desconhecia a existência de qualquer restrição relacionada ao automóvel.

O condutor, os passageiros e o veículo foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa. Na delegacia, o motorista prestou depoimento e foi liberado, mas responderá em liberdade a um inquérito policial pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. O veículo permaneceu apreendido.

Foto: Divulgação/Semop.