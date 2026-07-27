Jovem de 19 anos morre após colisão entre motocicleta e carro na RJ-145, em Barra do Piraí

Um grave acidente registrado na noite desse domingo (dia 26) terminou com a morte de um motociclista de 19 anos na RJ-145, em Barra do Piraí. A vítima foi identificada como Gabriel Basílio, morador de Vargem Grande.

A colisão frontal entre a motocicleta conduzida pelo jovem e um carro de passeio ocorreu por volta das 20h20, na altura da conhecida Curva da Barrense, nas proximidades do bairro Ponte do Andrade, trecho que liga Barra do Piraí a Piraí.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate foram acionadas para atender à ocorrência, mas Gabriel não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado da moto. Ele usava capacete, porém a proteção não foi suficiente para evitar a fatalidade. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual (CPRv) realizou o desvio do trânsito para garantir a segurança no trecho enquanto a perícia trabalhava. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas.

A morte precoce de Gabriel provocou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Barra do Piraí, especialmente em Vargem Grande, onde o jovem era bastante conhecido. Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas em homenagem à vítima.

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