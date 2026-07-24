PL do Rio oficializa candidatura de Douglas Ruas a governador

O Partido Liberal (PL) do Rio de Janeiro oficializou, em convenção realizada nesta sexta-feira (dia 24), a candidatura de Douglas Ruas ao governo do Estado. Também foi confirmada a candidatura de Carlos Portinho ao Senado. O evento reuniu os presidentes do PL estadual, Altineu Côrtes, e do PL municipal, Bruno Bonetti, além de parlamentares e lideranças políticas de diferentes regiões do estado.

Nascido e criado em São Gonçalo, Douglas Ruas afirmou que pretende governar para o “Rio real”, e não apenas para o Rio dos cartões-postais. Ele defendeu atenção especial às regiões mais carentes de investimentos, como Zona Norte da capital, Zona Oeste, Baixada Fluminense, região Metropolitana e interior. O objetivo é aproximar os serviços públicos da população, para que o cidadão não precise enfrentar horas de deslocamento para ter acesso a direitos básicos.

– Nós temos uma grande oportunidade de sermos o grande protagonista desta nação. É esse o lugar que o Estado do Rio de Janeiro merece e é para lá que nós vamos. Para isso nós teremos um governo que estará próximo das pessoas.

Durante o discurso, Ruas disse que Estado apresenta indicadores preocupantes na educação e defendeu avanços nas áreas de segurança pública, geração de emprego e renda. Destacou ainda ter convicção de que é possível inaugurar “um novo tempo” para o Rio de Janeiro. O candidato também defendeu uma política que ofereça oportunidades de estudo e trabalho para os jovens, evitando que eles sejam atraídos pelo crime.

Ressaltou ainda a necessidade de ampliar o atendimento às mães atípicas, garantindo acesso mais ágil aos serviços especializados de que seus filhos necessitam. Uma prioridade em saúde será a redução das longas filas por consultas e exames, para que a população tenha acesso ao tratamento no momento em que precisa.