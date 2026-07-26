Jovem tenta fugir da PM, mas acaba preso no bairro Caieiras, em VR

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sábado (dia 25), no bairro Caieiras, em Volta Redonda. A prisão foi realizada por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 28º BPM, após uma denúncia anônima informar que um homem estaria comercializando entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia indicava que o suspeito usava roupas pretas, portava um radiotransmissor e carregava uma bolsa tiracolo camuflada. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram um homem com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu a pé e entrou em um imóvel na Avenida da Imprensa.

Os policiais realizaram o acompanhamento e localizaram o suspeito em um pequeno cômodo nos fundos da residência. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com ele. No entanto, em buscas nas proximidades, os agentes localizaram a bolsa camuflada escondida atrás de uma telha, em um terreno ao lado do imóvel.

Dentro da bolsa foram apreendidos 18 papelotes de cocaína, 54 invólucros de maconha, 14 pedras de crack, 15 frascos de loló, um radiotransmissor, uma touca tipo balaclava e R$ 4,45 em espécie.

Segundo a perícia, o material apreendido totalizou 21,6 gramas de cocaína, 113,3 gramas de maconha, 2,8 gramas de crack e 15 frascos de loló.

Ainda conforme a PM, o suspeito afirmou que apenas estaria guardando a bolsa para outra pessoa. A corporação informou que foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.

O jovem foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

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