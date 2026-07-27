Curso gratuito de Teatro, Cinema e TV abre últimas vagas em Pinheiral

Moradores de Pinheiral que sonham em ingressar no universo das artes cênicas têm uma grande oportunidade. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de Teatro, Cinema e TV, idealizado pelo diretor teatral Lúcio Roriz, referência na formação de novos talentos e na promoção da cultura na região.

A iniciativa oferece uma oportunidade de aprendizado para pessoas interessadas em desenvolver técnicas de interpretação, expressão corporal, comunicação e preparação para produções teatrais, audiovisuais e televisivas. O projeto busca incentivar a descoberta de novos artistas e ampliar o acesso à formação cultural no município.

De acordo com a divulgação, restam poucas vagas, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho de 2026, por meio do telefone e WhatsApp (24) 99330-7075.

O curso é realizado pela Oficina de Artes Roriz e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de parceiros culturais da cidade.

Com o lema “Um presente para Pinheiral: conhecimento, arte e transformação”, o projeto reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura, oferecendo formação gratuita e incentivando o surgimento de novos talentos no teatro, no cinema e na televisão.

Os interessados devem garantir a inscrição o quanto antes, já que a procura é grande e as vagas disponíveis são limitadas.