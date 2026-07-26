Sine de Barra do Piraí divulga vagas de emprego e processos seletivos para a semana

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as vagas disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí nesta semana. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico está oferecendo oportunidades para diferentes perfis profissionais, além de dois processos seletivos presenciais que serão realizados nos próximos dias.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para atendente, motorista de ônibus, mecânico de diesel, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico (com CNH categoria B) e mecânico de auto center. Os interessados devem comparecer ao Sine levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na nova sede do órgão, localizada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 57, no Centro.

Além das vagas de encaminhamento, o Sine promoverá dois processos seletivos nesta semana. O primeiro acontece na terça-feira (28), às 9h, para a contratação de operadores de equipamentos pesados, com vagas para operadores de mini pá carregadeira, mini escavadeira, retroescavadeira e pá carregadeira. As oportunidades são destinadas ao trabalho fora do município. Já na quinta-feira (30), às 10h, será realizada a seleção para cozinheira e auxiliar de cozinha. As vagas são destinadas ao público feminino, com exigência de experiência na preparação de massas e sobremesas, disponibilidade para trabalhar em Ipiabas e contratação por meio de MEI. A jornada será às sextas-feiras, das 15h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 17h.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer ao Sine no dia e horário marcados, levando currículo, documentos pessoais e caneta. A orientação da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico é que os interessados mantenham a documentação atualizada e cheguem com antecedência para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.