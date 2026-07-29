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Betão Pezão tem candidatura a deputado estadual homologada pelo PDT

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FOLHA DO ACO
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O vereador de Piraí Roberto Horta Jardim Salles, o Betão Pezão (PDT), teve sua candidatura a deputado estadual homologada nesta segunda-feira (dia 27), durante a Convenção Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), realizada na sede da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasquali (FLB-AP), no Centro do Rio de Janeiro.

O Diretório Estadual do PDT definiu o apoio à candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado e anunciou as chapas que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A convenção foi conduzida pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, e reuniu lideranças políticas de diversas regiões fluminenses.

Em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Piraí, Betão foi o vereador mais votado nas últimas eleições municipais. Advogado, de 45 anos, ele afirma que a decisão de disputar uma vaga na Alerj foi motivada, principalmente, pela defesa da educação como instrumento de transformação social. Com atuação política voltada às áreas social e educacional, o parlamentar pretende levar para o Legislativo estadual pautas voltadas à ampliação do ensino integral, ao fortalecimento do ensino profissionalizante e à criação de oportunidades para a juventude fluminense.

Ao comentar a homologação de sua candidatura, Betão destacou que pretende dar continuidade ao legado do trabalhismo, tendo a educação como principal bandeira.

“O Estado do Rio vai ter uma candidatura que vai falar de educação, que vai falar de ensino integral, ensino profissionalizante com a juventude. Essa é a nossa pauta. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar histórico, eternizado por Brizola, e nós vamos com esse legado até o fim”, afirmou.

A convenção contou com a presença do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro e atual prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, padrasto de Betão Pezão, que acompanhou a homologação da candidatura e prestigiou o evento ao lado de lideranças do partido.

Durante a convenção, Carlos Lupi destacou o fortalecimento do PDT e projetou o crescimento da bancada trabalhista nas eleições deste ano.

“É muito gratificante ver essa sede lotada, pois mostra que estamos no caminho certo, que é o de fortalecer o partido para seguir lutando pelas bandeiras do Trabalhismo. Vamos dar a vitória ao Lula e ao Eduardo Paes no primeiro turno e eleger deputados federais e estaduais para dar sustentação ao nosso presidente e ao nosso governador”, declarou.

Além de confirmar o apoio à candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado, a convenção também anunciou os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, reforçando a estratégia do PDT de ampliar sua representação no Legislativo fluminense.

Com a candidatura homologada, Betão Pezão inicia oficialmente sua caminhada rumo à Alerj com uma plataforma voltada à valorização da educação, ao fortalecimento das políticas públicas para a juventude, à qualificação profissional e à defesa dos interesses dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

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