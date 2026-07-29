Após mobilização, adolescente desaparecido é encontrado pela família em Volta Redonda

A família do estudante Kayna Pinheiro Rocha, de 16 anos, informou, na tarde desta quarta-feira (dia 29), que o adolescente foi encontrado. Ao jornal Folha do Aço, eles informaram que o adolescente está em casa, no bairro Roma, recebendo o acolhimento e o apoio dos familiares. Em um comunicado, os parentes agradeceram a todas as pessoas que se mobilizaram nas buscas, compartilharam a divulgação do desaparecimento nas redes sociais e contribuíram, de alguma forma, para que o estudante fosse localizado.

De acordo com familiares, Kayna estava desaparecido desde terça-feira (dia 28), sendo visto pela última vez por volta das 11h30, quando embarcou em um ônibus no bairro Roma com destino ao Colégio Manoel Marinho, localizado na Vila Santa Cecília. No momento do desaparecimento, o adolescente usava o uniforme do Colégio Manoel Marinho.

Foto cedida pela família