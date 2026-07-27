Primos desaparecidos são encontrados mortos após carro cair em ribanceira na RJ-155, em Barra Mansa

Dois primos que estavam desaparecidos desde a noite de sábado (dia 25) foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (dia 27), após o carro em que viajavam ser localizado no fundo de uma ribanceira de aproximadamente 25 metros às margens da RJ-155, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 70 da Rodovia Saturnino Braga, na localidade de Ataulfo de Paiva, sentido Rio Claro.

As vítimas foram identificadas como Wenderson Teixeira da Silva, de 30 anos, morador de Volta Redonda, que conduzia o veículo, e Edson Lourenço da Rocha, de 24 anos, morador do distrito de Passa Três, em Rio Claro. Os dois eram primos e haviam sido vistos pela última vez na noite de sábado, quando seguiam viagem em um Fiat Mobi branco alugado, com placa de Belo Horizonte.

Segundo informações do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da rodovia, o veículo saiu da pista, despencou pela ribanceira e capotou próximo às margens de um rio.

Como o carro ficou em uma área de difícil acesso, o acidente só foi descoberto na manhã desta segunda-feira. De acordo com as informações, o veículo foi localizado graças ao sistema de rastreamento por GPS da locadora, o que permitiu às equipes chegarem ao local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h20. Quando os militares chegaram, os dois ocupantes já estavam sem vida. Após a realização da perícia, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e esclarecer o que levou o motorista a perder o controle da direção. Até o momento, não há informações sobre a participação de outro veículo ou de fatores externos na ocorrência.

Foto: Divulgação/CPTran