Odair Mariano representa o Sul Fluminense em posse da nova diretoria dos Metalúrgicos do ABC com a presença de Lula

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, participou no último domingo (dia 26) da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, realizada na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP). O evento marcou o início da 24ª gestão da entidade, que será presidida por Wellington Damasceno no triênio 2026-2029.

A solenidade reuniu lideranças sindicais de diversas regiões do país e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, Lula destacou a importância da organização dos trabalhadores diante dos desafios do mercado de trabalho e da economia brasileira.

Durante o evento, foram debatidos temas como a reindustrialização do país, a valorização da indústria nacional, a igualdade salarial entre homens e mulheres, a geração de empregos de qualidade e os impactos das novas tecnologias nas relações de trabalho.

Representando os trabalhadores metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano ressaltou a importância da integração entre as entidades sindicais para fortalecer a defesa dos direitos da categoria e ampliar as conquistas dos trabalhadores.

“Estar presente em um momento histórico como este reforça nosso compromisso com a luta sindical e com a construção de um movimento cada vez mais forte e unido. Os desafios são grandes, mas quando os sindicatos caminham juntos, compartilhando experiências e defendendo pautas comuns, quem ganha é o trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense seguirá firme na defesa dos direitos da nossa categoria e no fortalecimento da indústria nacional”, afirmou.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a participação na cerimônia reforça a integração entre as entidades representativas dos trabalhadores e o compromisso da direção sindical em acompanhar os debates nacionais que impactam diretamente a indústria, o emprego e os direitos da classe trabalhadora.

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