Barra Mansa promove capacitação de equipes para ampliar a proteção de gestantes e recém-nascidos

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental em Saúde, promoveu nesta quarta-feira, dia 29, uma capacitação voltada para enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal. O encontro teve como tema a saúde da gestante, com foco na imunização durante o pré-natal, reforçando a importância da atualização dos profissionais que atuam diretamente no atendimento às futuras mães.

A atividade reuniu os profissionais responsáveis pela prescrição e aplicação das vacinas recomendadas durante a gestação, além de abordar outros aspectos essenciais para a qualidade do pré-natal, como a realização de testes rápidos e a rotina de exames que integram o acompanhamento das gestantes.

A supervisora técnica de Imunização da Secretaria de Saúde, Hellen Martins, explicou que o objetivo da capacitação foi promover uma reciclagem sobre as vacinas indicadas para esse público, fortalecendo o conhecimento das equipes e garantindo um atendimento ainda mais qualificado.

– Este é um momento de atualização sobre as vacinas recomendadas durante o pré-natal. Reunimos as enfermeiras, que são as responsáveis por prescrever e indicar essas vacinas durante as consultas, e as técnicas de enfermagem, que, na maioria das vezes, realizam a administração dos imunizantes nas salas de vacinação – destacou.

Helen ressaltou que a imunização da gestante vai além da proteção da mãe, refletindo diretamente na saúde do bebê desde os primeiros momentos de vida. “Quando vacinamos a gestante, começamos a oferecer proteção ao bebê ainda no útero. Aproveitamos esse encontro também para conversar sobre a qualidade do pré-natal, os testes rápidos e os exames que fazem parte desse acompanhamento. É uma capacitação voltada para fortalecer o cuidado integral com a saúde da gestante”, completou.

A especialista da Pfizer Vacinas, Rafaela Lopes Soares, que participou da capacitação, enfatizou que investir na atualização dos profissionais é uma estratégia fundamental para ampliar a confiança das gestantes na vacinação. “É importante conscientizar os profissionais de saúde, porque, quando eles compreendem o motivo da recomendação vacinal para a gestante, sentem-se mais preparados para orientar essas mulheres de forma segura e esclarecedora. Essa informação faz toda a diferença para aumentar a adesão à vacinação e garantir uma gestação mais protegida”, finalizou.

fotos: Gabriel Borges