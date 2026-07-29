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AMAN firma parceria com Sindicato dos Metalúrgicos para curso de formação de soldados

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FOLHA DO ACO
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A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, formalizou nesta terça-feira (dia 28) uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense para a realização do curso de Formação de Operador Geral, destinado aos soldados da unidade.

Participaram do encontro os diretores do Sindicato Leandro Vaz, responsável pelo departamento jurídico, e José Marcos, diretor de Comunicação, representando o presidente Odair Mariano. Eles se reuniram com o coronel Herv, o coronel Feres, o subtenente Wesley, o tenente Liberato e representantes da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Consórcio Modular e o Cluster, com o objetivo de promover a qualificação profissional dos militares e ampliar a capacitação da tropa.

Segundo o diretor jurídico do Sindicato, Leandro Vaz, a parceria fortalece a formação dos soldados, amplia suas competências e os prepara para novos desafios. Já o diretor de Comunicação, José Marcos, destacou que a iniciativa representa um importante passo ao unir instituições e empresas em favor da qualificação e do futuro dos militares.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, afirmou que a parceria aproxima a instituição militar do setor produtivo, proporcionando aos soldados acesso a conhecimento técnico e oportunidades de desenvolvimento profissional.

O curso de Formação de Operador Geral está na terceira edição. As aulas das primeiras turmas de 2026 têm início previsto para o dia 3 de agosto.

Foto: Divulgação

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