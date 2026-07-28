Polícia Civil prende homem em flagrante por ameaça e injúria contra ex-companheira em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam em flagrante, neste sábado (dia 25), um homem pelos crimes de ameaça e injúria. Ele foi capturado na Praia do Anil, no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde.

A vítima procurou a unidade e relatou que vinha sendo ameaçada de morte e ofendida pelo ex-companheiro, temendo por sua integridade física. Após o atendimento, a autoridade policial determinou o imediato início das diligências para localizar o homem.

Com base nas informações levantadas durante o trabalho de campo, os agentes localizaram o indivíduo e efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha.

A ação é parte da “Operação Mulher Segura”, iniciativa integrada de combate à violência contra a mulher. Durante o segundo semestre de 2026, são realizadas diligências voltadas à prevenção, investigação e repressão a crimes de gênero. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil por meio do Departamento-Geral Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) e da Polícia Militar. Até o momento, as forças de segurança já capturaram mais de 600 criminosos.