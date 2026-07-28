Incêndio atinge oficina em loja de veículos e destrói seis automóveis em Resende

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja especializada em pneus e revisão de veículos na noite de segunda-feira (dia 27), no bairro Liberdade, em Resende. As chamas começaram por volta das 23h50, nos fundos do estabelecimento, na área destinada à manutenção dos veículos, e destruíram ou danificaram pelo menos seis automóveis. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil, foram atingidos uma caminhonete Nissan Frontier, um GM Onix, uma Chevrolet Captiva, um Ford Ka, um Ford EcoSport e outro veículo que estava na oficina no momento do incêndio.

A ocorrência mobilizou equipes do 23º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Resende, do Posto de Bombeiros de Itatiaia e da Defesa Civil. A atuação conjunta das equipes foi essencial para controlar o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas do imóvel.

Após a extinção das chamas, técnicos da Defesa Civil realizaram uma vistoria na estrutura do estabelecimento e interditaram a área da oficina por questões de segurança. Os imóveis vizinhos também foram inspecionados, porém apresentaram riscos para moradores ou comerciantes da região.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Foto: Divulgação/Defesa Civil