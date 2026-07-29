Adolescente de 16 anos desaparece após sair para a escola em Volta Redonda

A família do estudante Kayna Pinheiro Rocha, de 16 anos, está à procura do adolescente, desaparecido desde a manhã de terça-feira (dia 28), em Volta Redonda. Um registro de ocorrência foi feito na 93ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

De acordo com familiares, Kayna foi visto pela última vez por volta das 11h30, quando embarcou em um ônibus no bairro Roma com destino ao Colégio Manoel Marinho, localizado na Vila Santa Cecília. Desde então, ele não deu mais notícias.

No momento do desaparecimento, o adolescente usava o uniforme do Colégio Manoel Marinho. Segundo o registro policial, Kayna é estudante, tem 16 anos e mora no bairro Roma.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento e solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar o adolescente seja comunicada imediatamente aos responsáveis pelos telefones (24) 99912-4555 e (24) 99912-5083, ou à Polícia Militar, pelo telefone 190.

A família pede que qualquer informação, por menor que pareça, seja repassada às autoridades e solicita o compartilhamento da divulgação para ajudar nas buscas.

Foto cedida pela família