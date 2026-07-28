Polícia Federal prende homem com 16 fuzis e quatro pistolas na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (dia 28), um motorista que transportava 16 fuzis e quatro pistolas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A prisão ocorreu na altura do município de Barra Mansa.

A ação foi realizada no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor. Durante fiscalização de rotina, policiais federais abordaram um veículo de carga (furgão) oriundo do estado do Paraná. Na ocasião, o condutor apresentou informações contraditórias sobre a rota e a carga transportada, o que motivou uma vistoria minuciosa no veículo.

Durante a diligência, os policiais identificaram 16 fuzis calibre 7,62 mm, quatro pistolas e diversos carregadores, ocultos em meio a carga transportada. As apurações indicam que o armamento tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro dominadas por facções criminosas.

A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), que tem como foco a desarticulação logística e financeira de organizações criminosas. As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.

O preso, o armamento apreendido e o veículo foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. O investigado responderá pelo crime de tráfico de armas de fogo de uso restrito, em que as penas podem ultrapassar 12 anos de reclusão.

Foto: Divulgação/PF