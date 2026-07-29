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Empresário Valterlei de Oliveira Azevedo morre aos 78 anos em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Morreu na noite de terça-feira (dia 28), aos 78 anos, o empresário Valterlei de Oliveira Azevedo. Ele estava internado no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, onde recebia tratamento médico.

Valterlei ficou conhecido no meio empresarial por ter sido, durante décadas, proprietário da Telei Automóveis, tradicional revendedora de veículos localizada no bairro Aterrado. À frente da empresa, tornou-se uma figura bastante conhecida no setor automotivo da cidade, construindo uma trajetória marcada pelo empreendedorismo.

O velório está sendo realizado nesta quarta-feira (dia 29), na Capela 7 do Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

Nascido em 23 de outubro de 1947, Valterlei deixa esposa, três filhos e netos.

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