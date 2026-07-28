PSB confirma candidatura de deputado Jari à reeleição para a Alerj

O PSB do Rio de Janeiro realizou sua Convenção Partidária nesta segunda-feira (dia 27) e oficializou a candidatura do deputado estadual Jari Oliveira à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Jari destacou que a confirmação da candidatura reforça os princípios que marcaram seu mandato: independência, coragem e proximidade com a população.

Eleito deputado estadual em 2022 para a legislatura 2023-2026, Jari pautou sua atuação na Alerj pela participação popular, tendo como principal marca o projeto Deputado na sua Cidade, que leva o mandato para os municípios do Sul Fluminense, aproximando o parlamentar da população e transformando as demandas dos moradores em ações concretas. Atualmente, Jari preside a Comissão de Saneamento Ambiental, é vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa e integra a Comissão de Educação.

Essa forma de fazer política já havia sido consolidada em Volta Redonda, onde Jari foi eleito vereador por três mandatos consecutivos, em 2012, 2016 e 2020. Na eleição de 2016, foi o candidato mais votado do município.

“Fico muito honrado com a confirmação da nossa candidatura à reeleição. Sempre pautamos nosso mandato pela independência, pela coragem e pela participação popular. Foi dessa forma que realizamos fiscalizações, cobramos soluções do Poder Público, apresentamos projetos de lei e destinamos recursos para melhorar a vida das pessoas. Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão e sigo com o compromisso de fazer uma política séria, transparente e voltada para quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.

Ao longo do mandato, Jari atuou em pautas como transporte público, saúde, educação, meio ambiente, combate à poluição e segurança pública. Também destinou recursos para municípios do Sul Fluminense, apresentou projetos de lei e realizou ações de fiscalização em diversos órgãos e serviços públicos.

“O nosso mandato sempre foi pautado pela participação popular. Levamos o projeto Deputado na sua Cidade para todo o Sul Fluminense, conversamos diretamente com os moradores e entendemos de perto suas demandas. É desse diálogo que surgem os projetos de lei, as indicações legislativas e as cobranças que fazemos ao Governo do Estado”, destacou.

Jari ressaltou ainda que a campanha será marcada pelo diálogo com a população e pela prestação de contas do trabalho realizado ao longo do mandato. “Vamos percorrer as cidades, conversar com as pessoas e mostrar o trabalho que realizamos. Acredito na boa política, feita com presença, coerência e compromisso com o interesse público”, concluiu.