Flumisul completa 25 anos e reforça papel como vitrine de negócios no Sul Fluminense

Falta menos de um mês para o início da 25ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), maior feira multissetorial do Sul do Estado e uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 12 e 15 de agosto, o Parque da Cidade, em Barra Mansa, será palco de um dos principais encontros de negócios da região, reunindo empresários, indústrias, startups, instituições, investidores e profissionais de diversos segmentos em um ambiente voltado à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico.

Promovida pela Aciap-BM, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Companhia de Desenvolvimento, com apoio da CDL-BM e do Sicomércio-BM, a feira celebra 25 anos consolidando sua importância como vitrine para novos negócios, fortalecimento de parcerias e geração de oportunidades.

Nesta edição, a tecnologia ganha ainda mais protagonismo com a realização do Fórum de Tecnologia, que contará com palestras, painéis e um hackathon, aproximando startups, empresas do setor tecnológico, universidades e indústrias. A programação reforça a proposta de incentivar a inovação e ampliar o ambiente de negócios no município e em toda a região.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho, ressaltou que a Flumisul acompanha o novo momento vivido por Barra Mansa e representa uma importante ferramenta para impulsionar investimentos e estimular a inovação.

— A Flumisul é um ambiente estratégico para conectar empresas, empreendedores, investidores e profissionais. Nesta edição, a tecnologia será um dos grandes destaques, promovendo a troca de conhecimento e aproximando startups, indústrias e instituições de ensino. Também estamos trabalhando na construção de um conjunto de leis de incentivo à inovação para fortalecer o ambiente de negócios, atrair novos investimentos e preparar Barra Mansa para um setor que cresce de forma acelerada. A feira representa uma grande oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade e de todo o Sul Fluminense — afirmou.

Um dos destaques da programação será a participação do BNDES Garagem, reconhecido como um dos maiores programas de aceleração de startups do Brasil. Durante a Flumisul, a equipe estará presente para orientar empreendedores, startups e negócios de impacto socioambiental, esclarecendo dúvidas sobre o edital, os critérios de participação e as próximas chamadas do programa. Gratuito, o BNDES Garagem oferece capacitação, mentorias, workshops e premiações em dinheiro para iniciativas selecionadas, sem exigir participação societária ou financiamento inicial.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, destacou que a Flumisul vai além da geração de negócios, consolidando-se como um espaço de conexões e desenvolvimento regional.

— Na Flumisul, cada conversa pode abrir uma nova oportunidade. Durante quatro dias, empresários, indústrias, startups, instituições e profissionais se encontram para compartilhar conhecimento, criar conexões e fortalecer o desenvolvimento econômico do Sul Fluminense. Seja para ampliar a rede de contatos, conhecer novas tecnologias, participar de rodadas de negócios ou descobrir novas oportunidades de mercado, a Flumisul é o ambiente onde ideias se conectam e os negócios acontecem. Quem participa da feira ajuda a construir o futuro da nossa região — destacou.

Fotos: Gabriel Borges