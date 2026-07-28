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Professor Valmir de Almeida tem candidatura a deputado estadual oficializada pelo Partido Novo

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FOLHA DO ACO
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O Partido Novo oficializou, na segunda-feira (dia 27), a candidatura do professor Valmir de Almeida ao cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro nas eleições deste ano.

Segundo o partido, Valmir possui trajetória em diferentes áreas profissionais e já disputou outras eleições. Em 2014, foi candidato a deputado federal e, de acordo com as informações divulgadas por sua equipe, recebeu votos em 67% dos municípios fluminenses em uma campanha realizada de forma orgânica.

Naturalmente ligado ao setor rural, Valmir iniciou a vida profissional na agricultura, atividade com a qual mantém vínculo até hoje. Ao longo da carreira, também atuou como datilógrafo e serviu ao Exército Brasileiro, de onde saiu após concluir o curso de cabo de infantaria, recebendo distinção de honra ao mérito.

Na área da educação, é formado em Educação Física e possui especializações em Educação Infantil e História Afro-Brasileira. Também desenvolveu e coordenou projetos esportivos, educacionais e culturais, além de participar da coordenação de conferências municipais e regionais voltadas às áreas de educação, cultura e diversidade étnica.

Valmir de Almeida também é escritor, radialista, locutor e palestrante. Segundo sua assessoria, um de seus livros infantis foi utilizado em escolas públicas e particulares, além de integrar programas educacionais e feiras literárias.

Ao anunciar a candidatura, o professor afirmou se considerar um político de centro e destacou que, ao longo de sua trajetória eleitoral, já concorreu por partidos de diferentes espectros ideológicos. Com a oficialização, ele passa a integrar a chapa do Partido Novo na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

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