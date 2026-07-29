Carreta carregada com material reciclável tomba na Dutra e provoca congestionamento nos dois sentidos em Piraí

O tombamento de uma carreta carregada com fardos de lixo reciclável provocou um longo congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, na noite dessa terça-feira (dia 28) e ainda provoca reflexos no trânsito na manhã desta quarta-feira (dia 29). O acidente aconteceu por volta das 21h15, na altura do km 235, na pista sentido São Paulo.

Com o tombamento, a pista no sentido São Paulo foi totalmente interditada. Já no sentido Rio de Janeiro, parte da pista também precisou ser bloqueada para o atendimento da ocorrência, causando lentidão e filas nos dois sentidos da rodovia.

Na carreta estavam três pessoas: o motorista, uma mulher e uma criança. Todos sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de resgate da concessionária CCR RioSP. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Para retirar a carreta, limpar a pista e realizar o destombamento do veículo, foi necessário interditar totalmente a rodovia nos dois sentidos durante a madrugada. A pista no sentido Rio de Janeiro foi liberada por volta das 2h30 desta quarta-feira. Já a pista sentido São Paulo teve o tráfego totalmente restabelecido cerca de uma hora depois, às 3h30.

Apesar da liberação, o acidente continuou provocando reflexos no trânsito durante a manhã desta quarta-feira. Motoristas enfrentam lentidão nos dois sentidos da Via Dutra devido ao grande volume de veículos que ficou retido durante as interdições.

Foto: Divulgação/PRF