Motociclista morre após sofrer queda na RJ-137, em Barra do Piraí

Um motociclista de 55 anos morreu na noite de domingo (dia 26) após sofrer uma queda na RJ-137, rodovia que liga Barra do Piraí ao distrito de Ipiabas. A vítima foi identificada como Paulo César da Silva, conhecido como “Paulinho”, morador do bairro Vale do Ipiranga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 19h50 para atender à ocorrência, registrada nas proximidades do portal de Ipiabas. No entanto, quando a equipe chegou ao local, o motociclista já estava sem vida.

Segundo informações de familiares e conhecidos, Paulo César havia passado o dia com o irmão em Ipiabas e retornava para Barra do Piraí quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O velório está previsto para esta terça-feira (dia 28), seguido do sepultamento.

Este foi o segundo acidente com vítima fatal registrado em Barra do Piraí na mesma noite. Horas depois, um jovem de 20 anos morreu em uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na RJ-145, na altura do bairro Ponte do Andrade, rodovia que liga Barra do Piraí a Piraí.

As circunstâncias da queda de Paulo César da Silva serão apuradas pelas autoridades competentes.

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