Operação Foco apreende mais de R$ 400 mil em medicamentos para emagrecimento em Itatiaia

A Operação Foco apreendeu, nesta segunda-feira (dia 27), um carregamento de medicamentos no Posto Fiscal de Itatiaia – Nhangapi. A carga, que saiu de São Paulo (Brás), tinha como destino o Espírito Santo e era transportada em um caminhão-baú junto com outros produtos, como bicicletas elétricas e roupas íntimas. Para chegar ao destino final, o caminhão precisava passar pelo Rio de Janeiro, e foi parado no Posto Fiscal de Itatiaia.

Foram apreendidas 69 unidades de Tirzepatida, 192 ampolas de Retatrutida e 2 unidades de peptídeos. Tirzepatida e Retatrutida são substâncias usadas em tratamentos para diabetes e emagrecimento, e sua comercialização é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos apreendidos não possuíam registro na Anvisa e a carga está avaliada em mais de R$ 400 mil.

O material foi encaminhado para a 99ª DP, onde ficou retido.

O caso reforça a atuação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), por meio da Operação Foco, no controle de cargas que trafegam pelas divisas do Estado.