Termina nesta quinta-feira (dia 4), o prazo para os servidores estaduais ativos do Estado entregarem a declaração on-line de bens e valores ao Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri). Todos os servidores ativos do Executivo, inclusive para os comissionados, têm a obrigação prestar contas sobre seu patrimônio. No ano passado, 93% dos cerca de 190 mil funcionários ativos declararam seus bens. Até esta terça-feira (dia 2), foram entregues 125.302, aproximadamente 66% dos servidores do Estado.

Segundo a Controladoria-Geral do Estado (CGE), responsável pela gestão do sistema, não haverá mudanças na declaração em relação ao modelo usado no ano passado. O procedimento de envio também será igual. O acesso será feito por meio do Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br), e não será necessário baixar um programa específico para o envio do documento.

O Controlador Geral do Estado, Francisco Ricardo Soares, ressalta a importância da atualização dos dados no Sispatri. “O servidor que não fizer a declaração pode sofrer sanções administrativas. Este ano queremos chegar a 100% de adesão”, destacou.

Em casos de dúvida, os servidores devem procurar os responsáveis pelo setor de Recursos Humanos de seus respectivos órgãos.



Passo a passo para o preenchimento do Sispatri:

1) Acesse o site www.servidor.rj.gov.br, na aba do lado direito insira sua ID funcional e senha;

2) Na página inicial do portal, no índice que aparece na parte de cima, clique em Sispatri;

3) Clique em “envie sua declaração” logo abaixo do símbolo do Sispatri;

4) São três opções para enviar a declaração: preencher todos os dados, importar a declaração do Imposto de Renda 2020 (arquivo em formato “.DEC”) ou copiar a declaração entregue ao Sispatri em 2019 e atualizar os dados, se necessário. É possível parar o preenchimento e continuar em outro momento;

5) Caso o servidor escolha por preencher todos os dados desde o início, basta inserir as informações solicitadas e clicar em confirmar e avançar ao final de cada etapa. É possível verificar os dados inseridos sobre os bens na plataforma clicando em verificar.