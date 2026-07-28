Suspeito de matar caminhoneiro por ciúmes em Porto Real é preso após fugir para Minas Gerais

Um homem de 30 anos, investigado pelo assassinato de um caminhoneiro em Porto Real, foi preso na segunda-feira (dia 27) em Itajubá (MG), após uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O suspeito estava foragido desde o crime, ocorrido no dia 30 de maio, no bairro São Jorge, e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

De acordo com as investigações da 100ª DP (Porto Real), a vítima, identificada como Luiz Henrique, foi morta enquanto dormia ao lado da esposa. O criminoso teria invadido a residência pela janela e efetuado diversos disparos de arma de fogo. O caminhoneiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes. As investigações apontam que a vítima havia mantido um relacionamento com a ex-companheira do suspeito. Diante das circunstâncias, o inquérito enquadra o caso como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima.

Após a identificação da autoria, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado. As equipes da delegacia de Porto Real realizaram diligências e levantamentos de inteligência que indicaram que o suspeito havia fugido para Minas Gerais. Policiais viajaram cerca de sete horas para dar continuidade às buscas, reunindo informações que levaram ao paradeiro do foragido.

A prisão foi realizada em Itajubá com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, envolvendo equipes das regionais de Ouro Preto, Varginha e Itajubá. O investigado permanecerá preso em Minas Gerais até a conclusão dos trâmites legais para sua transferência ao Estado do Rio de Janeiro, onde responderá pelo processo criminal.

Foto: Divulgação/Polícia Civil