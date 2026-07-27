Festival Vale do Café encerra 21ª edição com celebração na histórica Fazenda Ponte Alta

A 21ª edição do Festival Vale do Café foi encerrada neste domingo (dia 26) em grande estilo, na histórica Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. Após cinco dias de programação, iniciada na última quarta-feira (dia 22) com concerto na Igreja de Sant’Ana, o evento reafirmou sua importância como um dos maiores festivais de música, cultura e turismo histórico do estado do Rio de Janeiro.

A Fazenda Ponte Alta, um dos mais importantes patrimônios do Vale do Café e referência em turismo histórico e hospedagem na região, recebeu o concerto de encerramento, reunindo autoridades, convidados e amantes da música em um cenário que preserva a memória do ciclo cafeeiro. O festival percorreu fazendas históricas e espaços culturais de diversos municípios, promovendo uma verdadeira imersão na história, na gastronomia e na riqueza cultural do Vale do Café.

Entre os presentes estiveram a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, o presidente do Sicomércio, Jorge Aiex, o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, Wanderson Farias e outras autoridades e convidados. Ao longo da semana, o Festival Vale do Café movimentou o turismo, fortaleceu a economia regional e consolidou o Vale do Café como um dos principais destinos culturais do Brasil durante o inverno, atraindo visitantes de diversas regiões do país.

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