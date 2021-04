O governador Cláudio Castro (PSC) sancionou a Lei 9253/2021, de autoria dos deputados Gustavo Tutuca (MDB) e Lucinha (PSDB), que cria o Polo Turístico, Cultural, Histórico e Gastronômico de Penedo, situado em Itatiaia, nas Agulhas Negras.

Com a nova lei, o bairro passa a contar com o auxílio do Governo do Estado para incentivar a promoção do destino, destacando as potencialidades do local. Além disso, investimentos em infraestrutura e melhorias em serviços de saneamento e ordenamento público estão previstos.

Segundo Tutuca, autor da lei, o Polo de Penedo vem em boa hora, reforçando a necessidade de retomada do turismo no pós-pandemia e o investimento em um dos principais destinos turísticos do estado do Rio.

“A criação do Polo de Penedo vai beneficiar o turismo e toda a população das Agulhas Negras. Vamos ampliar a divulgação do destino e possibilitar investimentos em infraestrutura que garantam que Penedo amplie a sua posição de destaque como destino turístico no estado do Rio de Janeiro”, finalizou Tutuca.