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PF recupera em Vassouras peças sacras furtadas de igreja histórica do Rio

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Federal recuperou e devolveu nesta quarta-feira (dia 27) duas peças sacras que tinham sido levadas da Igreja da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia, na região central do Rio de Janeiro. As peças são dois tocheiros sacros que estavam numa fazenda em Vassouras, interior do estado, e sendo usadas como abajures.

A polícia iniciou a investigação após receber uma denúncia sobre a localização das peças na fazenda. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan) fez uma visita à fazenda e concluiu que os itens eram do conjunto que ornamentava o retábulo do consistório da Igreja de Santa Luzia, patrimônio tombado.

A Polícia Federal abriu inquérito e, após perícias e investigações, concluiu que os tocheiros pertenciam ao acervo histórico, artístico e cultural da igreja, e fez a apreensão dos bens e restituição ao local de origem.

História

A Igreja de Santa Luzia foi instalada em 1752,  no local exato de um estreito caminho entre a antiga Praia de Santa Luzia e o sopé do Morro do Castelo.

Quando a igreja foi reconstruída no século XVIII (em substituição a uma ermida anterior desgastada), as águas da Baía de Guanabara batiam quase em suas portas.

O histórico Morro do Castelo foi completamente demolido, em 1922, para a modernização do centro urbano do Rio de Janeiro.

Santa Luzia é padroeira e protetora dos olhos. A tradição católica a invoca para a cura de doenças oculares e cegueira.

Com informações da Agência Brasil / Foto: Divulgação/PF

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