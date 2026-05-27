PRF apreende dois fuzis de calibre restrito na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois fuzis calibre 7.62 mm durante uma fiscalização na BR-040, em Areal, na manhã desta quarta-feira (dia 27). Um homem de 42 anos foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h10, no km 45 da rodovia, durante uma ação da equipe da Unidade Operacional de Três Rios, vinculada à 5ª Delegacia da PRF, em Barra do Piraí.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo Ford Ka e solicitaram ao motorista os documentos obrigatórios. Durante a abordagem, o condutor apresentou demora excessiva para localizar os documentos e demonstrou nervosismo considerado elevado pelos policiais.

Diante da atitude suspeita, os agentes iniciaram uma fiscalização mais detalhada no veículo. Ao abrirem o porta-malas e levantarem o compartimento do estepe, encontraram objetos embalados em plástico preto. Após a verificação, foi constatado que se tratavam de partes de armamentos, aparentemente fuzis parcialmente desmontados.

Ainda de acordo com a PRF, outras peças dos armamentos foram localizadas dentro de uma bolsa preta no interior do carro.

Após uma conferência preliminar, os policiais identificaram o material como dois fuzis calibre 7.62 mm, de fabricação estrangeira.

Questionado pelos agentes, o motorista afirmou que fazia o transporte do armamento de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, e que receberia uma quantia pelo serviço.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 106ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde o caso foi registrado e ficou à disposição da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/PRF