A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (dia 22) mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, na terceira fase da Operação Nômade. Os alvos investigados são suspeitos de pertencerem a organização criminosa e tráfico de drogas. A investigação conta com o apoio da secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas.

A Justiça Estadual amazonense deferiu representação da PF e expediu mandados, que são cumpridos nessa etapa da investigação na cidade do Rio de Janeiro. A investigação localizou lideranças da facção denominada Comando Vermelho do Amazonas que estavam residindo na capital fluminense, de onde agiam ativamente na tomada de decisões desta Organização Criminosa. Entre os presos encontra-se o principal líder desta facção criminosa.

Os denunciados poderão, se condenados, cumprir penas que, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão. A operação Nômade III conta com a participação de mais de 40 agentes e tem apoio de policiais do Comando de Operações Táticas (COT), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).