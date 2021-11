Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante na noite de terça-feira (dia 23) pela Polícia Militar, na Via Sérgio Braga, no bairro Barbará, em Barra Mansa. O fato ocorreu após os agentes receberem uma denúncia sobre a entrega de uma carga de drogas que ocorreria no local para um traficante conhecido como “Nego da 19”. Não houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes, apenas de uma pedra aparentando cocaína, que foi entregue pelo ocupante de um Gol branco a três pessoas que estavam em um Fox preto. Com o ocupante do Gol, os agentes encontraram R$ 1.250 e uma balança digital. Todos foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.