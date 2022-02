O governo do Estado do Rio de Janeiro inaugura na quarta-feira (dia 16), a unidade do “Segurança Presente” em Barra do Piraí. O programa visa ampliar, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, o policiamento e aproximação com a população, sendo pioneiro da Polícia Militar. O evento será no Royal Sport Clube e contará a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Além disso, no mesmo dia, será lançado o “RJ para Todos”, que é um projeto de atendimento à população.

De acordo com o secretário Municipal de Ordem Pública, José Luiz Brum, além de toda segurança instalada, haverá também policiamento extra, o Regime Adicional de Serviço (RAS). “Visando o aumento da segurança no município, o policiamento no Centro da cidade será redobrado, resguardando assim, o comércio. Além disso, as comunidades que mais carecem de segurança também serão comtempladas”, afirmou.

O prefeito da cidade, Mário Esteves, afirma que o projeto é muito significativo, uma vez que segurança é fator primordial para todos. “É importante que haja um projeto que visa a segurança da cidade, para que a população possa ser preservada. O Segurança Presente vem para somar e resguardar o município”, afirmou.

Foto: divulgação PMBP