Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-393, em Barra do Piraí, deixou um jovem, de 18 anos, ferido. A colisão aconteceu no quilômetro 273, na tarde esta quarta-feira (dia 9).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima estava no banco do passageiro e foi resgatada e levada para o Hospital São João Batista.

Com a batida, a carreta, que atingiu a lateral do carro, foi parar no canteiro da rodovia e o carro foi jogado para o acostamento.

O trânsito no local chegou a ficar lento durante o atendimento à vítima, mas não foi prejudicado, segundo a PRF.

Foto: PRF